Москва, 24 апреля 2020, 10:32 — REGNUM Обратить особое внимание на стимулирование импортозамещения в промышленности поручил правительству президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
При разработке мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса правительство должно обратить особое внимание на стимулирование программ импортозамещения.
Об этом говорится в одном из поручений главы государства по итогам заседания правительства 15 апреля. Срок исполнения поручения — 30 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по поддержке российской экономики через кредитование. Совещание прошло с представителями российских банков.
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