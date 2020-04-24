Оренбург, 24 апреля 2020, 10:08 — REGNUM В Оренбургской области на страхование посевов из федерального бюджета выделено 12 млн 764,1 тыс. рублей, из областного — 4 млн 254,6 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсельхозе.
По предварительным данным, планируют застраховать посевы яровых культур 111 хозяйств, расположенные на территории 27 муниципальных образований. Наибольшее количество заявок поступило из Новоорского района — 16, Домбаровского — 12, Первомайского и Ташлинского — по десять, Адамовского и Кваркенского — по шесть.
Добавим, на 23 апреля к посевной приступили 16 районов. Засеяно 29 тыс. га. В 2020 году площадь ярового сева составит 3,232 млн га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых — 2,042 млн га.