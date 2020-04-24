Сеул, , 10:15 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air удостоена «бриллиантовой» премии Air Cargo Excellence Award. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в связи с распространением коронавируса авиакомпания сократила количество международных пассажирских перевозок и нарастила объём грузоперевозок.

Известно, что в первом квартале года объём грузовых перевозок увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ежегодная премия Air Cargo Excellence присуждается за выдающиеся результаты в сфере грузовых авиаперевозок. Победителей определяют по итогам опроса, который проводится журналом Air Cargo World с 2005 года.

Награды вручают грузовым авиакомпаниям и аэропортам, получившим самые высокие оценки по нескольким критериям, таким как клиентский сервис, качество работы, а также соотношение цены и качества.