Напомним, что Совет директоров Банка России не меняет размер ключевой ставки уже 1,5 месяца. С 7 февраля 2020 года он установлен уровне 6,0%.
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В настоящее время в России пока нет серьёзных причин для понижения ключевой ставки Банка России, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее заседание Центрального банка России.
Теоретически, если по учебнику, то ставку надо снижать. Но будучи реалистом, надо признать, что в сложившихся условиях, когда схлопнулась бизнес-активность в большинстве отраслей, понижение ключевой ставки не даст ничего, — сказал Хестанов.
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Есть все основания полагать, что на заседании ключевая ставка будет установлена на уровне 5,5%.
Большинство аналитиков считают, что ключевую ставку снизят.
Отметим, что председатель Банка России не исключила и возможность повышения ключевой ставки, хотя вероятность этого «крайне мала». На прошлой неделе регулятор зафиксировал некоторый подъём экономической активности в результате адаптации населения и предприятий к условиям самоизоляции. Как указывала Набиуллина, факторы ускорения инфляции для российской экономики ослабли.