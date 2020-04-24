В настоящее время в России пока нет серьёзных причин для понижения ключевой ставки Банка России, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее заседание Центрального банка России.

Теоретически, если по учебнику, то ставку надо снижать. Но будучи реалистом, надо признать, что в сложившихся условиях, когда схлопнулась бизнес-активность в большинстве отраслей, понижение ключевой ставки не даст ничего, — сказал Хестанов.