Москва, , 09:43 — REGNUM По итогам 2019 года экспорт легковых машин из России вырос на 17% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего из России на экспорт в прошлом году ушло 110 тыс. легковушек. При этом, по информации Федеральной таможенной службы РФ, за рубеж в 2019 году было поставлено машин на общую 1 миллиарда 604 миллионов долларов США.

Таким образом, средняя цена экспортируемых автомобилей составила в прошлом году 15 тыс. долларов.

Напомним, согласно исследованию экспертов компании Boston Consulting Group (BSG), в 2020 году продажи автомобилей в России могут упасть на 20−50%.

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