Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Федеральный механизм кредитования нефтяных компаний могут внедрить в США из-за обвала цен на нефть. Такая идея изучается американским минфином, рассказал министр финансов Стивен Мнучин Bloomberg.

Он отметил, что правительство рассматривает возможность обеспечения услуг по кредитованию для нефтяной отрасли. Изучаются и многие другие опции, но окончательный выбор пока не сделан.

Мнучин сообщил, что компаниям инвестиционного класса предоставят выбор: заимствования на обычном рынке капиталов или обращение к федеральному механизму. Обсуждается формирование «альтернативной структуры» в частных банках, что позволит кредитовать нефтяные фирмы вне инвестиционного класса.

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