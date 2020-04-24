Москва, 24 апреля 2020, 08:55 — REGNUM Представитель китайской автокомпании GAC в РФ откроет новый дилерский центр в Москве. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».
Партнером компании GAC станет группа «Обухов». Это уже четвёртый партнёр группы. До этого момента в ее портфеле было только три бренда: Changan, Geely и Volvo.
Новый дилерский центр планировали открыть в конце марта или начале апреля текущего года. Тем не менее из-за эпидемии коронавируса все сроки пришлось перенести.
«Как только ограничения по самоизоляции и передвижению по Москве будут сняты, автосалон откроется», — заявили в GAC Motor.
В ГК «Обухов» клиентам предлагают записаться на тест-драйв новых авто и дождаться открытия салона.
Напомним, компания GAC в ближайшее время может начать в Белоруссии производство семиместного паркетника GN8 для РФ. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на авто в базе Роспатента уже есть.
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