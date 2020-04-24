Москва, , 08:33 — REGNUM Специальная льготная программа ипотеки со ставкой 6,5% утверждена правительством РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Утвердить программу поручил президент Владимир Путин. Она распространяется на покупку первичного жилья и будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не будет превышать 6,5% в течение всего срока кредита, разницу до рыночной ипотечной ставки банкам возместит государство.

«Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны», — говорится в сообщении.

Минимальный взнос составляет 20% от суммы кредита. Предполагается, что по программе будет выдано до 250 тыс. жилищных кредитов, а в сферу строительства будет привлечено дополнительно по меньшей мере 900 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые банки уже начали принимать заявки на льготную ипотеку.

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