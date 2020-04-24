Москва, , 08:35 — REGNUM Реализация нового кроссовера JAC S7 в России начнется осенью 2020 года. Об этом говорится в сообщении китайской компании на официальной странице в Facebook.

Новинка будет в длину 4790 мм, объем багажника будет составлять 1358 л при сложенных пассажирских сиденьях. Внутри салона появиться цифровая «приборка», а также проекционный экран.

Также JAC S7 обзаведется шестью подушками безопасности. Машина будет иметь бесключевой доступ, систему старт-стоп, климат-контроль, электропривод багажника, парктроники, систему кругового обзора.

Под капотом новинки располагается мотор на 1,5 л мощностью 174 л. с. Кроме того, есть более мощная версия, которая оборудована агрегатом на 2 л производительностью 190 л. с. При этом агрегатируются моторы с 6-ступенчатой «механикой» или с «роботом». Привод у авто передний.

Напомним, в конце декабря 2019 года стало известно, что китайская компания JAC сертифицировала в России новый кроссовер JAC S7.

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