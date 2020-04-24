Москва, , 08:23 — REGNUM Международный центр Рерихов в конце апреля 2020 года подал сразу четыре иска к государственному музею искусства народов Востока. По двум искам сумма требований известна — 300,5 млн рублей, по двум пока нет. Дела к производству еще не приняты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Два иска в арбитраж Москвы поступили 21 апреля 2020 года, по одному из них с государственного музея требуют 300 млн рублей. Две претензии поданы 23 апреля, одна из которых на 500 тыс. рублей.

Напомним, несколько лет назад между музеем и центром возник спор за здание усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где около 20 лет базировался центр. В 2015 году здание после смены статуса на федеральное имущество было передано музею Востока, с чем не согласился центр Рерихов, попытавшись оспорить соответствующее распоряжение Росимущества.

Отметим, в арбитраже на сегодня на рассмотрении находится также спор центра Рерихов с судебными приставами, которые ранее наложили арест на часть имущества в пользу ИФНС России №4 по Москве на сумму 53 487 115 рублей на основании исполнительного документа от 2017 года. В конце января 2020 года центр смог опротестовать через суд арест, наложенный в том числе на 19 картин Рерихов. На сегодня вердикт оспаривается истцом, так как суд не полностью удовлетворил заявленные требования.