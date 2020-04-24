Саратов, , 10:05 — REGNUM Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин сообщил об открытии навигации с 25 апреля.

Пассажиров будут перевозить по маршрутам «Саратов-Шумейка» и «Саратов-Сосновка» три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям (по одному кругорейсу — отправление утром, возврат вечером).

Отправление по маршруту «Хвалынск-Духовницкое» будут осуществлять ежедневно (1 кругорейс утром и 1 кругорейс вечером).

На речном транспорте поручено обеспечить проведение всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье до сих пор не открыта навигация маломерных судов, приморцы обратились к губернатору Олегу Кожемяко с просьбой разрешить им выходить в море.

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