Саратов, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин сообщил об открытии навигации с 25 апреля.
Пассажиров будут перевозить по маршрутам «Саратов-Шумейка» и «Саратов-Сосновка» три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям (по одному кругорейсу — отправление утром, возврат вечером).
Отправление по маршруту «Хвалынск-Духовницкое» будут осуществлять ежедневно (1 кругорейс утром и 1 кругорейс вечером).
На речном транспорте поручено обеспечить проведение всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье до сих пор не открыта навигация маломерных судов, приморцы обратились к губернатору Олегу Кожемяко с просьбой разрешить им выходить в море.
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