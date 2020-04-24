Москва, , 08:10 — REGNUM Рубль 23 апреля открылся ростом и на вечерних торгах усилил темпы роста к доллару и евро. Укреплению рубля способствовали фондовые индексы, которые выросли на фоне восстановления цен на нефть и новости о программе помощи в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,49%, до 74,77 руб., евро/рубль — на 1,81%, 80,62 руб.

Нефть марки Brent подскочила до $23,20 на фоне обострения отношений между США и Ираном. Поддержку нефтяному рынку также оказывали сигналы постепенного восстановления спроса в Китае.

Против евро рубль укрепился сильнее. Евро резко вырос против доллара США после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ответ лидеров ЕС на вирус должен быть «огромным».

К закрытию торгов в Европе евро растерял все очки. Переговоры лидеров ЕС закончились без согласования пакета мер по восстановлению экономики.

Пара доллар/рубль снижалась до 74,23 руб. Темпы укрепления рубля снизилась из-за падения мировых фондовых индексов.

Сегодня, 24 апреля, баррель Brent подорожал на 3,57%, до $22,36. Цена продолжает восстанавливаться, чем оказывает положительное влияние на российскую валюту во время открытия торговой сессии. Продавцы отыграли все потери, которые понесли 20 и 21 апреля.

Если сегодня нефть восстановится до $25, то при растущих фондовых индексах стоит ожидать падения курса доллара до 73,50 руб. Рубль сейчас комфортно себя чувствует в районе 74 руб.

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