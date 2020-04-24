Москва, , 07:50 — REGNUM В арбитраж Москвы от ПАО «Северсталь» к ФГБУ «Резерв-поставка» федерального агентства по государственным резервам и самому Росрезерву поступило несколько исков. Они пока не приняты к производству, общая сумма требований по двум из них, поданным именно ПАО, превышает 4,8 млрд рублей. Помимо этого, одна из «дочек» «Северстали» заявила претензии на более чем 1 млрд рублей к тем же ответчикам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 22 апреля 2020 года. Сумма претензий составила 1614 249 984,91 рубля. Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) проходит по этому делу третьим лицом.

Второй иск, где Росрезерв выступает соответчиком уже наравне с ФГБУ, поступил в тот же день. Сумма требований — 3 188 307 648,36 рубля.

В тот же день претензии к Росрезерву и его «дочке» в арбитраж Москвы были поданы и АО по добыче угля «Воркутауголь», в котором в 2003 году госпакет акций приобрела компания «Северсталь». 23 апреля данный иск судья оставил без движения до 5 июня 2020 года. Сумма требования — 1 075 053 687,76 рубля.

Росрезерв управляет государственными имуществом, а также обеспечивает неотложные работы при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказывает гуманитарную помощь.