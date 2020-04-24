Екатеринбург, , 07:30 — REGNUM Долги населения за услуги ЖКХ будут копиться и расти, как снежный ком. К такому выводу приходят некоторые участники рынка услуг ЖКХ, работающие в Свердловской области.

Как заявил изданию «Накануне.Ru» один из экспертов, часть граждан восприняли постановления правительства России №424 как повод не платить за жильё и коммунальные услуги. У некоторых же граждан просто нет денег.

Также он добавил, что в итоге у многих неплательщиков вырастет большая сумма долга. И сразу после того, как отменят мораторий на начисление пеней и на отключения должников, управляющие компании начислят пени сразу на всю сумму долга.

«Поэтому мера поддержки здесь не очень ясная», — заявил эксперт изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях самоизоляции платежи населения за услуги ЖКХ резко упали. Местами снижение превышает 30%.