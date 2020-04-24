Москва, , 07:23 — REGNUM Фонд национального благосостояния (ФНБ) Минфина РФ сможет быть стабилизирующим фактором для российской экономики более двух лет, посчитали экономисты Deutsche Bank. При этом цена нефти Urals должна сохраняться на уровне $15 за баррель, говорится 23 апреля в экономическом обзоре банка.

Эксперты сопоставили текущий размер ФНБ ($120 млрд, или примерно 9 трлн рублей — его ликвидная часть) и возможные траты из него на покрытие дефицита выпадающих нефтегазовых доходов.

«При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30», — говорится в обзоре.

Вместе с тем, аналитики допустили, что средства фонда могут истощиться быстрее в связи с тем, что часть средств российское правительство будет направлять на компенсацию экономического ущерба, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

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