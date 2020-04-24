Урумчи, Китай, , 06:57 — REGNUM Инвестиции в основные фонды (за исключением сельских домохозяйств) Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая выросли на 5,2% за первый квартал года, сообщили 23 апреля в региональном бюро статистики.

Рост оказался на 21,3 процентных пункта выше, чем в среднем по стране, где наблюдалось сокращение на 16,1% за аналогичный период. Инвестиции Синьцзяна в добывающую отрасль выросли на 18,5% за первый квартал, что на 15,9 процентных пунктов выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Инвестиции в обрабатывающий сектор и сферу услуг в первом квартале выросли на 8,9% и 0,6% соответственно, что в обоих случая больше, чем за первый квартала 2019 года. Тем не менее, в Синьцзяне наблюдалось сокращение на 0,2% валового внутреннего продукта за указанный период до 305,6 млрд юаней (около $43,2 млрд) против аналогичного периода 2019 года.