Лондон, , 06:33 — REGNUM Утром 24 апреля на Лондонской бирже ICE продолжился рост цен на нефть.

По данным торговой площадки на 05:52 мск июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $22,30 за баррель, достигнув превышения 4,55% над уровнем закрытия сессии 23 апреля. Некоторое время ранее цена доходила и до $22,40 — на 5,02% выше закрытия.

Июньские фьючерсы WTI поднялись в цене на 6,91%, до $17,64 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, Brent и WTI провели удачную сессию 23 апреля — обе марки нефти сильно прибавили за день торгов на Лондонской бирже.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть WTI закрепилась на $17 за баррель