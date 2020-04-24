Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Ограничить или запретить импорт урана из России по соображениям национальной безопасности предложили 23 апреля в министерстве энергетики США. Об этом говорится в распространённом докладе ведомства.

Главной причиной, по которой следует ограничить импорт российского урана, в США считают потерю «конкурентных преимуществ глобального лидера в ядерной энергетике» и выход на лидирующие позиции в этой сфере России и Китая.

«Если это произойдет, целевая группа поддержит распоряжение ограничить или запретить ввоз ядерного топлива из России или Китая», — заключают американские энергетики.

Добавим, сегодня поставки урана в США ограничены определенными квотами. Последний раз условия поставок были определены в 2008 году и могут быть пересмотрены в конце 2020 года в связи с окончанием срока соответствующего соглашения.

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