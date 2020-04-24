Арсеньев, Приморский край, , 06:24 — REGNUM Совет директоров арматурного завода «Аскольд» в Арсеньеве рекомендовал общему собранию акционеров выплатить небольшие дивиденды, и не распределять основной доход.

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Выплачены будут дивиденды в размере 46,4 млн рублей, оставшуюся часть доходов в размере 417,7 млн рублей решено не распределять, пишет KONKURENT.RU.

В настоящее время завод выполняет государственный оборонный заказ — производит запорную арматуру для кораблей и судов военно-морского флота, а также делает заказы для строящихся в Приморье краболовов. Также в планах предприятия реализовать инвестиционный проект по деревообработке, производству гофротары и алюминиевых батарей.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума может пойти на повышение норматива выплат дивидендов компаниям с государственным участием.