Казань, , 03:49 — REGNUM Арбитраж Татарии на 10 июля 2020 года назначил рассмотрение претензий бывшего министра республики, экс-главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Должник, который почти два года признан банкротом, жалуется «на действия финансового управляющего, выразившееся в непринятии мер по прекращение арестов и обеспечительных мер в отношении должника и его супруги Мусиной Лидии Николаевны», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 27 мая 2020 года также назначено рассмотрение требований крупного кредитора Роберта Мусина — «Интехбанка», который настаивает на включении в реестр кредиторов суммы свыше 25,7 млрд рублей.

Напомним, бывший руководитель министерства финансов Татарии, экс-депутат Госсовета и экс-глава правления банка-банкрота Роберт Мусин был признан несостоятельным как физлицо в июле 2018 года. Инициатором дела об его банкротстве стал конкурсный управляющий ТФБ. На сегодня финансовые претензии к Мусину, который к тому же проходит и фигурантом уголовного дела, предъявили сразу три обанкроченных банка — ТФБ, «Интехбанк» и «Татагропромбанк». Два последних лишились лицензии следом за ТФБ, который потянул на дно всю финансовую группу. Общая сумма претензий только этих трёх банков превышает 167 млрд рублей.

По делу о банкротстве Мусина под арест и обеспечительные меры попали доли в компаниях, дорогостоящие автомобили, а также были оспорены брачный договор и договор дарения на просторные апартаменты в Казани, в котором второй стороной выступали несовершеннолетние дети.