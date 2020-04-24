Москва, , 03:26 — REGNUM Арбитраж Москвы планирует 24 мая 2020 года рассмотреть обоснованность иска конкурсного управляющего банка «Объединённый финансовый капитал», который остался без лицензии два года назад, к одному из старейших российских производителей ликеро-водочной продукции. Претензии банка к АО «Московский завод «Кристалл», которое среди прочей своей продукции выпускает водку «Путинка», поступили ещё в конце января 2020 года, но до сих пор не разрешены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В марте дело так и не начали рассматривать в связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой распространения на территории России новой коронавирусной инфекции. Слушания перенесли на конец мая. В качестве арбитражного управляющего для завода предлагается член НП «СРО АУ Развитие».

В то же время в марте 2020 года арбитраж прекратил производство по гражданскому иску банка к заводу и ООО «Кристалл-Спирт» (Московская область). В деле речь шла «о взыскании солидарно денежных средств в размере 769 320 049,04 рубля, об обращении взыскания на заложенное имущество». Стороны заключили мировое соглашение, по которому ответчики обязались выплатить кредитные долги до конца декабря 2021 года.

Напомним, предприятие работает с 1901 года. В 1998 году к нему был присоединён спиртовой завод «Корыстово» в Подмосковье.