Москва, , 03:07 — REGNUM Минобороны России требует с одного из старейших оборонных предприятий страны — АО «Научно-производственное объединение «Базальт» свыше 154 млн рублей по одному иску и более 160 млн рублей — по другому. Первое дело арбитраж Москвы начнёт рассматривать 27 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данное исковое заявление поступило ещё в в конце декабря 2019 года, но заседания неоднократно откладывались, в том числе из-за введения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Сумма иска составляет 154 498 408,03 рубля. Подробности спора неизвестны.

Между тем на 21 мая суд назначил заседание по претензиям министерства к той же компании о взыскании неустойки в размере 160 562 455,18 рубля. Иск был подан в феврале 2020 года.

Напомним, компания «Базальт» работает в стране с 1916 года и входит в состав госкорпорации Ростех. АО — один из основных поставщиков боеприпасов и вооружения для разных родов войск, включая военно-морской флот. Среди прочей своей продукции «Базальт» производит и авиабомбы. С Минобороны предприятие связывает как минимум пять контрактов на сумму свыше 1,398 млрд рублей, в том числе на поставку гранат.