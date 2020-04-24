Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Официальные планы по отмене санитарных ограничений уже представили 16 из 50 американских штатов, заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе брифинга в Белом доме.

«К настоящему моменту 16 штатов обнародовали официальные планы по открытию», — заявил он.

Пенс добавил, что 13 штатов подготовили свои планы после того, как американский лидер Дональд Трамп выдал рекомендации по возобновлению работы бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майк Пенс отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом в Соединенных Штатах. По его словам, ситуация с COVID-19 улучшается, в стране выявляется все меньше зараженных SARS-CoV-2.

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