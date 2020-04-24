Рига, , 00:43 — REGNUM Кабинет министров Латвии принял ряд решений с целью увеличить поддержку потерявшим, из-за пандемии Covid-19, работу лицам, пишет портал LSM.

Одобрено предложение Министерства культуры о том, что на двухмесячное пособие на случай простоя из-за пандемии Covid-19, смогут претендовать лица, работающие неполный рабочий день, чей ежемесячный доход последние шесть месяцев не превышал размер минимальной зарплаты в размере 430 евро.

Всем, получившим пособие и не чьём попечении находятся дети до 24 лет, будет начислена надбавка в размере 50 евро. Одобрено и предложение Министерства благосостояния. Теперь минимальный размер пособия на случай простоя равен 180 евро. В данный момент, из выделенных для выплаты пособий 101 млн евро, Служба Государственных Доходов Латвии перечислила 5,8 млн евро, которые получили 21 153 человека. Средний размер пособия одного работающего составил 251 евро, самозанятого лица — 214.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.