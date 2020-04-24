Рига, , 00:41 — REGNUM Министерство сообщений Латвии проинформировало о решении правительство приняло решение об увеличение основного капитала международного аэропорта Рига на 54,42 млн евро. Государство увеличит основной капитал АО Рига на 49,91 млн евро, а также оставит в распоряжении предприятия нераспределённые дивиденты за 2019 в объёме 4,51 млн евро, пишет портал LSM.

«Аэропорт Рига — главный транспортный хаб региона, который связывает Латвию со всем миром и имеет стратегически важное для инфраструктуры страны значение» — разъясняя решение кабинета сказал министр сообщений Талис Линкайтс.

В 2019 году пассажиропоток аэропорта Рига составил 7,8 млн человек. В первой половине апреля число пассажиров обслуженных предприятием сократилось на 99,9%

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.