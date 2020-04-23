Брюссель, , 23:43 — REGNUM Лидеры Евросоюза договорились о выделении чрезвычайного фонда в на борьбу с эпидемией коронавируса и её последствиями, 23 апреля сообщает агентство Reuters.

Решение было принято в ходе переговоров лидеров стран блока и представителей Еврокомиссии, которые проходили в формате видеоконференции.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон отметил после переговоров, что у блока по-прежнему «остаются разногласия» по данному вопросу.

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