Тегеран, , 08:26 — REGNUM 23 апреля чиновник северной иранской провинции Голестан заявил, что в прошлом иранском году (закончившемся 19 марта 2020 года) из провинции было экспортировано 53 000 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 796 000 долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амене Джамшиди сообщила журналистам IRNA, что сельскохозяйственная продукция в основном экспортируется в азиатские страны. «Экспортируемые товары включали крупный рогатый скот, мясо птицы, молочные продукты, сельскохозяйственные культуры и продукты садоводства, а также сельскохозяйственную технику», — отметила она.

Джамшиди также подчеркнула, что сельскохозяйственная продукция, экспортируемая из провинции, занимает 17 процентов от общего экспорта, что даёт 46 процентов доходов в иностранной валюте. Далее она сообщила, что всего из провинции Голестан было вывезено 304 000 тонн ненефтяных продуктов на сумму 114 миллионов долларов.

Ссылаясь на причины снижения экспорта по сравнению с предыдущим годом, она подчеркнула, что в иранском 1397 году (закончившемся 20 марта 2019 года) из страны было вывезено товаров на сумму 251 миллион долларов.