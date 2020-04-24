Тегеран, , 08:48 — REGNUM 22 апреля генеральный консул Ирана в Нахичевани Сейед Ахмад Хоссейни и руководитель Нахичеванского Института нефтегазового снабжения Бехруз Азимов обсудили сотрудничество между страной и автономной республикой в энергетической сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 апреля.

В ходе встречи Азимов сослался на недавние колебания на энергетическом рынке и охарактеризовал их как важное событие в сфере торговли энергоресурсами, которое окажет огромное влияние на экономическую деятельность различных стран и бросит вызов экономикам богатых энергоресурсами сообществ.

Генеральный консул Ирана, в свою очередь, отметил важность энергетического сектора в сотрудничестве стран региона и подчеркнул потенциал своей страны в этой области для удовлетворения потребностей соседних государств. Хоссейни также выразил надежду на то, что в дальнейшем стороны продолжат расширять взаимовыгодное сотрудничество в данном направлении.