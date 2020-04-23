Нью-Йорк, США, , 23:19 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 апреля разнонаправленно — Dow Jones смог закрепиться в «зеленой зоне», S&P и Nasdaq к концу сессии ушли в минус.

Индекс Dow Jones вырос на 39,44 пункта (0,17%), до 23 515,26 пункта, индекс S&P 500 упал на 1,51 пункта (0,05%), до 2797,80 пункта, индекс Nasdaq упал на 0,63 пункта (0,01%), до 8494,75 пункта.

Уолл-стрит находится под давлением чрезвычайного уровня безработицы, экономических потерь крупнейших компаний и угрозы крушения нефтяной отрасли США после недавнего обрушения цены на нефть WTI.

Читайте также: «Худшее уже позади» — на Уолл-стрит надеются на восстановление экономики