* ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 23:19 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за истекшие сутки вновь подвергли обстрелам населенные пункты в Сирии, сообщил 23 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлёв.

Обстрелам подверглись два населенных пункта в провинциях Идлиб и Алеппо.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо и один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — уточнил Олег Журавлёв.

Кроме того, Журавлёв отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации не было обстрелов с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

Российские вертолёты армейской авиации и военная полиция провели воздушное и наземное патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо.

* «Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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