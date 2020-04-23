Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Всемирный банк понизил свой прогноз по средней цене на нефть в 2020 году с прежних $61 до $35 за баррель. Об этом говорится в опубликованном 23 апреля докладе организации.

Отмечается, что прогнозируемая в этом году цена на нефть на 43% ниже среднего показателя за 2019 год, который составил $61 за баррель.

Столь резкое понижение прогноза аналитики Всемирного банка связывают с беспрецедентным падением спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, которая, по их мнению, будет оказывать влияние на предложение сырьевых товаров ещё в течение длительного периода.

Цены на энергоносители в целом, включая природный газ и уголь, по итогам 2020 года могут упасть в среднем на 40% и более, считают во Всемирном банке.