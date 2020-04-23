Бишкек, 23 апреля 2020, 22:57 — REGNUM Во время дистанционного обучения заработная плата работников всех образовательных организаций Киргизии будет сохранена и полностью выплачена. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.
Также чиновники минобразования обещают сохранить зарплаты административного, технического и обслуживающего персонала учебных заведений.
В ведомстве отмечают, что такое решение принято в связи с тем, что заработная плата является единственным источником дохода для этих работников и их семей.
Читайте также: Из-за пандемии коронавируса школьники в Киргизии будут учиться дистанционно