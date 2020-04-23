Бишкек, , 22:57 — REGNUM Во время дистанционного обучения заработная плата работников всех образовательных организаций Киргизии будет сохранена и полностью выплачена. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Также чиновники минобразования обещают сохранить зарплаты административного, технического и обслуживающего персонала учебных заведений.

В ведомстве отмечают, что такое решение принято в связи с тем, что заработная плата является единственным источником дохода для этих работников и их семей.

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