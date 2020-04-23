Москва, , 22:49 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщает 23 апреля пресс-служба правительства России.

Согласно документу, льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% будет сохраняться на весь срок выплаты кредита, минимальный взнос по такой ипотеке составляет 20%.

Уточняется, что льготная программа будет распространяться на жилищные кредиты до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и кредиты до 3 млн рублей в остальных регионах страны.

В правительстве рассчитывают, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч жилищных кредитов и дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

Напомним, запустить льготную программу ипотеки со ставкой не выше 6,5% ранее предложил президент России Владимир Путин. Предполагается, что проценты выше этого показателя будут субсидироваться государством.

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