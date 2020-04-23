Москва, , 21:31 — REGNUM Отток денежных средств со вкладов в банках продолжится, уверен управляющий партнер Юридической группы «NOVATOR», адвокат Вячеслав Косаков. Об этом он заявил ИА REGNUM 23 апреля, комментируя данные Банка России о том, что объем вкладов физических лиц в российских банках по итогам марта сократился на 315 млрд рублей.

По словам эксперта, снятие населением денежных средств со вкладов обуславливается несколькими причинами. «Во-первых, конечно же, лица, оставшиеся без работы или без ее оплаты, используют накопления, чтобы переждать данный период, и направляют денежные средства на свое содержание. Во-вторых, некоторым вкладчикам спокойнее хранить денежные средства у себя. В-третьих, низкие процентные ставки по вкладам стимулируют искать более выгодные инструменты для инвестирования, и, как мы знаем, кризисные ситуации в экономике, как правило, располагают к приобретению различных активов по более выгодной стоимости», — отметил Косаков.

Кроме того, он считает, что свою роль сыграет и исчисление с 2021 года налога с процентов по вкладам. Как подчеркнул адвокат, это явно не будет способствовать тому, чтобы люди оставляли вклады в банках.

Как отмечается в обзоре ЦБ РФ, по итогам марта вклады физлиц сократились на 1%. Также сказано, что далее возможно дополнительное снижение по вкладам физических лиц, поскольку часть людей остались в сегодняшней ситуации без возможности получат доход. Они вынуждены тратить накопления.