Москва, , 21:06 — REGNUM Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева — Сергей Ткачук ответил на критику в адрес его патрона, которому ранее руководство Банка России недвусмысленно посоветовало снизить информационную активность. Слова Ткачука приводит издание «Подъем».

По словам Ткачука, претензии Центробанка к Глазьеву — это «зуд».

«Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились», — сказал помощник Глазьева.

Ткачук также отметил, что никаких прямых разговоров с Глазьевым на эту тему никто не вел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российских СМИ появилась информация о том, что руководство Банка России направило письмо в Минпромторг с просьбой умерить медийную активность Глазьева, так как ею он, по мнению ЦБ, может компрометировать антикризисные меры правительства и Банка России, предпринимаемые на фоне пандемии.

Стоит отметить, что Глазьев перед этим выпустил некоторые материалы с предложением установить наконец контроль на российском валютном рынке, чтобы обуздать бесконтрольный вывод капиталов за рубеж и оградить российскую экономику от действий валютных спекулянтов.

Глазьев давно и последовательно критикует либеральный финансово-экономический блок правительства и руководство Банка России. Экономист подчеркивает, что руководство ЦБ последовательно создает условия для спекуляций на российском валютном рынке, что приводит к постоянным шокам для российской экономики.