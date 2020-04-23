Оттава, , 20:58 — REGNUM Исследования по борьбе с вирусом SARS-CoV-2 будут дополнительно профинансированы властями Канады, сообщил 23 апреля канадский премьер-министр Джастин Трюдо в своём обращении к согражданам.

Он пообещал, что для исследований выделят ещё $780 млн. Часть денег из этой суммы потратят на массовое тестирование. Пока каждый день, по словам Трюдо, на наличие SARS-CoV-2 проверяются в Канаде 22 тысячи человек, и этого мало.

Напомним, в Канаде количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превышает 40 тысяч, летальных исходов — 2028, число излечившихся — порядка четырнадцати с половиной тысяч.

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