Рига, , 20:52 — REGNUM Государственная финансовая институция Altum за неполный месяц выдала кредиты 175 компаниям на общую сумму 41 млн евро для пополнения оборотных средств. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщил председатель правления латвийской государственной финансовой институции Рейнис Берзиньш.

«Мы работаем и по выходным, чтобы обеспечить быстрое принятие решений. Если финансовое положение компании заемщика упорядочено, решение о кредитовании принимается в течение трёх дней», — сказал Берзиньш.

По его словам, 77% или 135 прокредитованных Altum предприятий относятся к малому бизнесу. Он добавил, что всего на настоящий момент на поддержание экономики направлено 125 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.