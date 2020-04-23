Нью-Йорк, США, , 19:44 — REGNUM Фондовый рынок США проводит торги 23 апреля в плюсе благодаря небольшому улучшению ситуации с безработицей и ожиданию скорого открытия ряда штатов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 349,47 пункта (1,49%), до 23 825,29 пункта, индекс S&P 500 вырос на 37,99 пункта (1,36%), до 2837,30 пункта, индекс Nasdaq вырос на 121,94 пункта (1,44%), до 8617,32 пункта.

«Вероятно, худшее с точки зрения эпидемии уже позади» , — отмечает Питер Кардилло, стратег в Spartan Capital Securities.

Впрочем, экономист отмечает, что в США остается тяжелая ситуация в нефтяном секторе, и это может убрать весь положительный эффект от снятия ограничений в штатах.

Кроме того, ситуация с занятостью если и улучшилась, то незначительно — на рынке труда уже зарегистрировались около 26 млн граждан США, и сокращения числа безработных пока не предвидится.

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