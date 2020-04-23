Москва, , 19:43 — REGNUM В России противоэпидемические меры привели к росту популярности удалённого поиска сотрудников даже в сфере подбора руководителей высшего звена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила управляющий партнер рекрутинговой компании ZOOM Executive Search Ольга Щербакова.

«В сфере подбора руководителей высшего звена удалённый поиск сотрудников обычно не практикуется. Но сегодня в условиях повсеместной самоизоляции и карантина компании стали прибегать к такой практике», — заявила Щербакова.

«Топ-менеджеров нанимают удалённо, если в компании идет трансформация и ранее был запущен ряд важных управленческих изменений. Например, если полгода назад в компании сменился генеральный директор и ему нужна новая команда, то процесс продолжается, его не остановить.

В то же время найм акционерами в удалённом режиме первого лица или непосредственных подчиненных генерального директора не производится и вряд ли в принципе возможен — знакомства происходят, но выход на новую работу управленцев подобного уровня планируется уже на осень.

С другой стороны, искать людей и нанимать топ-менеджеров продолжают компании, которые предоставляли онлайн или дистанционные услуги.

«Такие компании, платформы продолжают активно развиваться — для них сейчас, конечно, очень интересное время — в том числе и для поиска сотрудников.

Однако почти всё, что касается регулярного менеджмента, «стоит на паузе», указала она.

«В целом рынок поиска и подбора руководителей высшего звена сильно просел. Большое количество вакансий — как минимум треть — в настоящее время поставлено на hold (поиск людей не производится). Прежде всего речь идёт о вакансиях в западных корпорациях», — указала Щербакова.

Как ранее сообщал ТАСС, более 70% специалистов по подбору персонала стали проводить собеседования онлайн. При этом в период пандемии люди также стали чаще искать работу рядом с домом, а список доступных для дистанционной работы профессийзначительно расширился.