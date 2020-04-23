Москва, , 19:40 — REGNUM Предположение о том, что «коронакризис» не переживут около 15% компаний на медиарынке, выглядит слишком оптимистично. Если принимать во внимание, что помимо больших и федеральных, есть ещё тысячи региональных и муниципальных медиа, то реальная картина намного хуже. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель комитета Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий.

«В этом отношении всё примерно так же, как и с рынком ТВ-рекламы. По прогнозу Минкомсвязи, в ближайшие месяцы он упадёт примерно на 30%. Но 90−95% доходов на рекламном рынке — это доля двух десятков федеральных вещателей. А в регионах работают сотни компаний с маленьким оборотом. И для них картина значительно хуже — у них падение рекламных доходов от 50 до 100%. И на ТВ, и на радио, и в прессе. Но, поскольку в денежном выражении доля этих сотен компаний в общем объёме рынка мала, масштаб их катастрофы в большой статистике не виден», — обращает внимание Потоцкий.

Кроме того, отмечает эксперт, очень важен источник прогнозов: когда они исходят от вольных экспертов — это просто прогнозы, а когда их делает регулятор, профессиональная оценка воспринимается как позиция регулятора:

«Ну, представьте себе, что главврач очень большой больницы говорит, что, по его экспертному мнению, в период эпидемии в его больнице скончаются 15% больных. Как на это должны реагировать врачи и особенно сами больные? Их не будут спасать? Будут, но не всех?

На медиарынке уже давно спасают не всех. В списки особо важных и системообразующих большинство локальных медиа не попали. Это понятно — формальные критерии не позволяют. По размеру оборота и занятости никто из них не может на это претендовать, хотя суммарно по занятости локальные медиа превосходят все федеральные вместе взятые. И в категорию особо пострадавших локальные медиа тоже не включены. Вот это уже просто не понятно, потому что доля выпадающих доходов у них существенно выше».

Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций отмечает, что и до нынешних потрясений они поставлены в неравные условия:

«Печатные СМИ не в состоянии влиять на конечную стоимость подписки и на систему доставки прессы. Региональное ТВ после почти 10 лет обсуждений вообще не получило доступ к цифровому вещанию, куда переместилось федеральное ТВ вместе с основным объёмом рекламы. Теперь государство компенсирует федеральным каналам расходы на вещание, а региональным — нет. И возможности субсидировать для них стоимость распространения сигнала хотя бы на период падения рынка нет.

Хотя в российском законодательстве, о чём ТПП говорит постоянно, нет деления вещателей на федеральные и региональные. По закону все одинаковы. На практике всё не так. В том числе и потому что у нас вообще нет закона, описывающего, что такое вещание. А закон о СМИ, принятый 20 с лишним лет назад — священная корова с десятками поправок, которая давно не учитывает перемены в отрасли, вызванные быстрым развитием технологий.

В такой ситуации, прогноз о том, что с рынка уйдут только 15% медиакомпаний — большой оптимизм».

Однако, отмечает эксперт, есть набор мер, которые могут оказать значительное влияние на рынок и могут быть приняты оперативно. Они изложены в письме президента ТПП РФ к председателю правительства ещё на прошлой неделе.