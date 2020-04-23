Нью-Йорк, США, , 19:39 — REGNUM Котировки драгоценных металлов растут на фоне геополитической напряженности и экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 23 апреля.

Так, цена фьючерса на золота на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,1% (на $19,55) достигнув $1757,9 за тройскую унцию.

Майские фьючерсы на серебро выросли на 1,5% — до $15,565 за унцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса привела к тому, что миллионы людей сидят по домам в режиме самоизоляции. Транспортные потоки остановились. многие предприятия прекратили работу. Экономисты уже считают, что этот кризис будет сильнейшим с момента окончания Второй мировой войны, а может быть и со времен Великой депрессии.