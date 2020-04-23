Тюмень, , 19:29 — REGNUM Правительство Тюменской области поддержит арендаторов земельных участков отсрочкой платежей. Воспользоваться льготами смогут как физические, так и юридические лица, сообщает пресс-служба регионального департамента имущественных отношений.

Арендаторам участков, находящихся в государственной собственности или муниципальной, будет уменьшена арендная плата на сумму арендных платежей за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Если арендатор уже внёс платёж за I квартал, то оплата за март будет перенесена на следующий период и платёж за II квартал 2020 года может составить всего треть от установленной договором аренды суммы.

Для отдельных категорий арендаторов предусмотрена отсрочка арендных платежей за период с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Это турагентства, гостиничный бизнес и общепит, дополнительное образование, культура и развлечения, парикмахерские и салоны красоты, ремонтные мастерские и химчистки, пассажирские перевозки и перевозка грузов, деятельность воздушного транспорта, физкультурно-оздоровительная, ремонт компьютеров и другие.