Саратов, , 19:43 — REGNUM В Саратовской области в ближайшие три месяца потеряют работу 2,6 тыс. человек. По информации регионального замминистра занятости, труда и миграции Ирины Муруговой, этот показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года.

Всего с начала 2020 года статус безработного получили 0,9 тыс. человек. Уровень безработицы в апреле вырос до 1% по сравнению с началом года, когда он составлял 0,8%. Коэффициент напряженности на рынке труда поднялся с 0,4 до 0,5 незанятых на вакансию. На 22 апреля в органах службы занятости по области зарегистрировано 12 242 человека в статусе безработных, что на 22% больше, чем в начале года.

Размер установленных пособий по безработице варьируется от 12 130 рублей до 1,5 тыс. рублей. Гражданам, не имеющим работу, но решившим открыть свое дело, планируют увеличить размер единовременной материальной помощи с 4-х до 10-ти МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской области помогут и некоторым категориям граждан, оставшимся без работы до 1 апреля и получающим минимальное пособие по безработице. Помощь будет оказана безработным маломобильным людям, а также предпенсионерам, которых уволили с военной службы и их семьям. На помощь могут рассчитывать граждане, вышедшие из мест лишения свободы. Поддержка предусмотрена и молодым гражданам от 18 до 20 лет со средним профессиональным образованием, которые впервые ведут поиск работы.

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