Санкт-Петербург, , 19:33 — REGNUM В Ленинградской области юридические лица, пользуясь ссылкой на пандемию коронавируса, стали реже платить по счетам за услуги ЖКХ, чем физические лица. Об этом 23 апреля было объявлено во время онлайн-заседания правительства Ленобласти.

Многие юридические лица воспользовались пандемией как прикрытием, из-за которого платить за услуги ЖКХ не надо.

«Под ситуацию с коронавирусом нельзя всех под одну гребенку грести. Платежную дисциплину мы долго формировали и добивались хороших поступлений в бюджет и сейчас в одночасье все разрушить мы не можем», — отметил председатель комитета финансов Ленобласти Роман Марков.

Также он отметил, что с недобросовестными плательщиками, большая часть которых — среди юридических лиц, ведется работа как региональными, так и муниципальными комиссиями.

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