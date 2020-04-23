Киев, , 18:40 — REGNUM Национальный банк Украины оценивает падение реального ВВП Украины в первом квартале 2020 года на уровне 0,5%.

Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 апреля, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент ИА REGNUM.

Представитель регулятора также заявил, что ситуация в разных отраслях экономики была различной, как в четвертом квартале прошлого года. Например, подчеркнул Сологуб, в металлургии и сельском хозяйстве наблюдались негативные результаты, а вот розничный товарооборот продолжал демонстрировать значительные темпы роста.

Замглавы НБУ в очередной раз подчеркнул, что экономика Украины сейчас намного лучше подготовлена, чем в прошлые кризисы, поэтому резкого обвала ВВП опасаться не стоит.

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозу правительства, экономика Украины в этом году упадет примерно на 5%. Оценка ключевого кредитора Украины, МВФ, более пессимистична — фонд ожидает падения экономики страны на 7,7%.