Душанбе, , 18:39 — REGNUM Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана получит грант на 25,2 млн долл. от Международной ассоциаций развития (МАР), входящей в Группу Всемирного банка.

Нижняя палата парламента Таджикистана 22 апреля 2020 года одобриласоответствующее соглашение между МАР и таджикистанской компанией «Памир Энерджи».

По данным главы министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода,проект предусматривает проведение электрификации 20 сёл Мургабского района, 21 селения Рушанского района, девяти сёл Ванджского района, четырёх селений Дарвазского района и одного села Ишкашимского района. А в Рошткалинском и Шугнанском районах электричество должны будут получить 6 сёл, по три в каждом.

По словам министра, 35 сёл располагаются в труднодоступных горных районах, поэтому провести электричество там возможно только при помощи строительства малых ГЭС.

Авторы проекта планируют закупить и установить в 18 сёлах области солнечные панели, в шести селениях — ветряные установки, а для 11 селений — оборудование для малых гидроэлектростанций.

В оставшихся 26 сёлах планируется масштабная реконструкция и строительство порядка 240 километров линий электропередач.

Отмечается, что проект предусматривает также строительство распределительных трансформаторов в каждом из 61 селений.

Глава ведомства отметил, что после завершения работ порядка 12 тыс. таджикистанцев будут обеспечены постоянным доступом к электричеству.