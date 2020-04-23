Тбилиси, , 18:36 — REGNUM Оппозиция, которая организовала вчера митинг протеста фермеров в Марнеули, действует безответственно и пытается записать себе политические очки за счет проблем местного населения, считает министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

Так он прокомментировал ту акцию протеста в Марнеули, участники которой требовали открытия движения транспорта, отмены карантина и организации сбыта своей продукции. Акция проходила 22 апреля параллельно пленарному заседанию парламента, на котором был утвержден приказ президента о продлении в стране режима чрезвычайного положения до 22 мая включительно.

Министр признал, что у жителей регионов, особенно тех, в которых объявлен карантин из-за распространения коронавируса, есть проблемы со сбытом продукции, но отметил, что государство принимает все меры для решения этих проблем.

На вопрос, почему право закупки у фермеров сельскохозяйственной продукции было присвоено только компании «Джибе», Леван Давиташвили ответил, что это неверная информация и что закупки овощей и зелени у жителей того же Марнеули осуществляют и десятки более мелких фирм, но не в таких больших масштабах, как компания «Джибе».

По словам министра, его министерство выдало десятки разрешений на закупку сельскохозяйственной продукции с целью ее дальнейшей реализации многим мелким поставщикам.

Что касается «Джибе», эта компания, по информации Левана Давиташвили, оказалась единственным оптовым закупщиком в Грузии, который сумел перестроить свою работу в соответствии с требованиями минздрава в условиях пандемии. Поэтому «Джибе» и было предоставлено право оптовой закупки у фермеров овощей и зелени.

На 18:00 часов 23 апреля в Грузии подтверждено 420 случаев коронавируса, 111 человек выздоровели, 5 скончались.