Бишкек, , 18:36 — REGNUM Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии потратило на борьбу с коронавирусной инфекцией 43 млн сомов (41,2 млн рублей). Об этом сегодня, 23 апреля, на брифинге в правительстве заявил глава МЧС Замирбек Аскаров.

По словам высокопоставленного чиновника, из этой суммы больше всего денег израсходовано на закупку постельного белья и дезинфекцию обсерваций — 14 млн сомов (13,4 млн рублей).

Также подчиненное ему ведомство потратило 10 млн 277 тысяч сомов (более 9,8 млн рублей) на продовольствие для помещенных в обсервацию киргизстанцев и обслуживающего обсерватории людей.

Еще 6 млн 854 тысячи сомов (более 6,5 млн рублей) ушло на бензин и дизтопливо, 6 млн 453 тысячи сомов (более 6,1 млн рублей) — на медикаменты и дезинфекцию, около 3 млн сомов (2,8 млн рублей) — на средства индивидуальной защиты, 1 млн 470 тысяч сомов (более 1,4 млн рублей) — на закупку для нужд обсерваториев стиральных машин, кондиционеров и телевизоров.

Подводя итог, министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров сообщил о том, что еще 51 млн сомов (48,8 млн рублей) остается на счетах региональных подразделений МЧС Киргизии.