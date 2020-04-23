Нью-Йорк, США, , 18:31 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 23 апреля в «зеленой зоне» и продолжает расти после отчета об улучшении ситуации на рынке занятости.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 326,90 пункта (1,39%), до 23 802,72 пункта, индекс S&P 500 вырос на 36,49 пункта (1,30%), до 2835,80 пункта, индекс Nasdaq вырос на 114,02 пункта (1,34%), до 8609,40 пункта.

По официальной статистике, за неделю с 12 по 18 апреля заявление на пособие по безработице подали 4,43 млн граждан США. Это меньше, чем неделей ранее, когда заявление подали 5,24 млн граждан.

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