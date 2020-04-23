Тбилиси, , 18:10 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела беседу с президентом Болгарии Руменом Радевым с помощью видеозвонка и обсудила с ним вопросы сотрудничества в период пандемии. Информацию о беседе распространяет пресс-служба президента Грузии.

«Грузия и Болгария должны действовать в условиях тесного сотрудничества, чтобы подготовленными встретить посткризисный период после пандемии», — передает пресс-служба слова Саломе Зурабишвили.

Президенты обсудили ситуацию в обеих странах, принимаемые меры против распространения вируса, обменялись статистикой и рассказали о своей стратегии по борьбе с пандемией.

Саломе Зурабишвили отметила, что в посткризисный период особое значение будет иметь транспортное и торговое сотрудничество в Черноморском регионе.

Президент Болгарии, со своей стороны, заявил, что сегодня ни одна страна мира не в состоянии самостоятельно справиться с пандемией, поэтому крайне важны единые и солидарные действия.

Президент Грузии рассказала болгарском коллеге о ситуации на «оккупированных территориях» и возобновившейся в Южной Осетии так называемой «бордеризации». Румен Радев выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и заявил, что Болгария остается важнейшим партнером для Грузии, а Грузия является приоритетным партнером для Евросоюза.

Президент Грузии также поблагодарила коллегу как главу государства — члена Евросоюза за финансовую помощь, которую ЕС выделяет Грузии. Как сообщалось ранее, размер этой помощи для Грузии составляет 183 млн евро.